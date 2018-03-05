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Путин потребовал от ФСБ эффективно бороться с коррупцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) потребовал от сотрудников ведомства эффективной борьбы с коррупцией.

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«ФСБ должна эффективно бороться с коррупцией, с теми, кто паразитировал, обкрадывал государство и граждан», — указал он, подчеркнув значимость этой борьбы для государства и общества. Российский лидер рассказал о масштабных планах в сфере соцразвития, модернизации инфраструктуры, обновления городов, которые Россия должна реализовать, отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей — от воровства, мздоимства, от попыток давления на предпринимателей, от всего, что несет угрозу экономическим и другим правам и свободам граждан, экономике, правам, которые лежат в основе развития государства и общества», — добавил Путин.

Ранее на коллегии ФСБ Путин рассказал, что сотрудники службы предотвратили около 70 готовившихся в России терактов за 2017 год. 

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