Сотрудники ФСБ предотвратили около 70 терактов в России за год

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили около 70 готовившихся в России терактов за 2017 год. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

«В 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов», — приводит «Интерфакс» слова главы государства.

Кроме того, за указанный период служба безопасности предотвратила деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.

По словам Владимира Путина, в последние годы наблюдается рост активности зарубежных разведывательных служб, при этом агенты используют самые современные методы. Российский лидер призвал сотрудников ФСБ и в дальнейшем действовать на этом направлении собранно и эффективно.

Ранее портал iz.ru писал, что 5 марта на заседании коллегии ФСБ будут определены основные задачи службы на 2018 год.