Экономический советник Трампа Гэри Кон объявил об отставке

Экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон объявил о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.

«Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность (работать в администрации. — Ред.) и желаю ему и администрации больших успехов в будущем», — цитирует «РИА Новости» заявление Кона.

Экономический советник ушел на фоне решения Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США. Эту инициативу не поддержали как американские торговые партнеры, так и некоторые республиканцы.

Кон стал вторым чиновником Белого дома, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа, директор администрации США по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.