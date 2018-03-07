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Экономический советник Трампа Гэри Кон объявил об отставке

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон объявил о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.

«Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность (работать в администрации. — Ред.) и желаю ему и администрации больших успехов в будущем», — цитирует «РИА Новости» заявление Кона.

Экономический советник ушел на фоне решения Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США. Эту инициативу не поддержали как американские торговые партнеры, так и некоторые республиканцы.

Кон стал вторым чиновником Белого дома, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа, директор администрации США по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.

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