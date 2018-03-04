Прямой эфир

Минторговли США сочло неопасной торговую войну с миром

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Evan Walker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговая война для США менее рискованна, чем для других стран, считает министр торговли США Уилбур Росс.

«У нас большой торговый дефицит с остальным миром. Наш общий дефицит равняется общему профициту остального мира», — пояснил министр в интервью телеканалу NBC.

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 1 марта сообщил о намерении ввести 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на ввоз алюминия. Решение Трампа вызвало неодобрение в Канаде и Германии. Российские власти также выразили обеспокоенность в связи с этой ситуацией.

Позже глава Белого дома пригрозил ввести также налог на автомобили из Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США не намерены делать исключений при вводе пошлин на импорт стали
Трамп пообещал отказаться от глупой торговой политики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017