Минторговли США сочло неопасной торговую войну с миром

Торговая война для США менее рискованна, чем для других стран, считает министр торговли США Уилбур Росс.

«У нас большой торговый дефицит с остальным миром. Наш общий дефицит равняется общему профициту остального мира», — пояснил министр в интервью телеканалу NBC.

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 1 марта сообщил о намерении ввести 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на ввоз алюминия. Решение Трампа вызвало неодобрение в Канаде и Германии. Российские власти также выразили обеспокоенность в связи с этой ситуацией.

Позже глава Белого дома пригрозил ввести также налог на автомобили из Европы.