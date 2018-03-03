Трамп пообещал отказаться от глупой торговой политики
Президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от глупой и невыгодной для страны торговой политики.
По его словам, ежегодный импорт товаров в Соединенные Штаты Америки на $800 млрд превышает экспорт, что является следствием безрассудных сделок и неверной стратегии властей.
«Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет», — написал Трамп в Twitter.
Как сообщал портал iz.ru, 1 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон вводит пошлины на импорт в страну стали и алюминия. Позднее он пригрозил ввести также налог на автомобили из Европы, если ЕС продолжит увеличивать единовременные денежные сборы для американских компаний.