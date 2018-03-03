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Трамп пообещал отказаться от глупой торговой политики

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от глупой и невыгодной для страны торговой политики.

По его словам, ежегодный импорт товаров в Соединенные Штаты Америки на $800 млрд превышает экспорт, что является следствием безрассудных сделок и неверной стратегии властей.

«Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет», — написал Трамп в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, 1 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон вводит пошлины на импорт в страну стали и алюминия. Позднее он пригрозил ввести также налог на автомобили из Европы, если ЕС продолжит увеличивать единовременные денежные сборы для американских компаний.

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