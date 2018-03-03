Трамп пообещал отказаться от глупой торговой политики

Президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от глупой и невыгодной для страны торговой политики.

По его словам, ежегодный импорт товаров в Соединенные Штаты Америки на $800 млрд превышает экспорт, что является следствием безрассудных сделок и неверной стратегии властей.

«Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет», — написал Трамп в Twitter.

The United States has an $800 Billion Dollar Yearly Trade Deficit because of our “very stupid” trade deals and policies. Our jobs and wealth are being given to other countries that have taken advantage of us for years. They laugh at what fools our leaders have been. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018

Как сообщал портал iz.ru, 1 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон вводит пошлины на импорт в страну стали и алюминия. Позднее он пригрозил ввести также налог на автомобили из Европы, если ЕС продолжит увеличивать единовременные денежные сборы для американских компаний.