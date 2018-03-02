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Евросоюз ответит на новые пошлины США на импорт стали и алюминия

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Евросоюз решительно отреагирует на введение в Соединенных Штатах пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 

Он назвал решение Вашингтона об установлении импортных пошлин «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности» и указал на потенциальные последствия этой меры для рынка труда в ЕС. 

«Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест. ЕС будет реагировать решительно», — приводит слова Юнкера «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 1 марта объявил, что в стране на следующей неделе будут установлены 25-процентная пошлина на импорт стали и 10-процентная пошли на ввоз алюминия. 

Глава МИД ФРГ Зегмар Габриэль призвал Евросоюз отреагировать на решение Вашингтона, а глава МИД Канады заявил, что Оттава ответит на действия США 

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