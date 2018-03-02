МИД ФРГ потребовал от ЕС отреагировать на новые импортные пошлины США
Евросоюз должен решительно отреагировать на введение в США пошлин на импорт стали и алюминия.
Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Он отметил, что это решение американских властей ставит под угрозу будущее тысяч рабочих мест в Европе.
«Мы должны сделать всё, чтобы избежать международного торгового конфликта», — подчеркнул министр.
Он также заявил, что «у Вашингтона не должно быть никаких сомнений» в ответе ЕС на введение пошлин, передает газета Welt.
Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 1 марта объявил, что в его стране на следующей неделе будут установлены пошлины на импорт стали и алюминия.
По его словам, размер пошлины на импорт стали составит 25%, а на импорт алюминия — 10%
Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявил, что Оттава ответит на это решение США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти также обеспокоены введением новых пошлин.