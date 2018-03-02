МИД ФРГ потребовал от ЕС отреагировать на новые импортные пошлины США

Евросоюз должен решительно отреагировать на введение в США пошлин на импорт стали и алюминия.

Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Он отметил, что это решение американских властей ставит под угрозу будущее тысяч рабочих мест в Европе.

«Мы должны сделать всё, чтобы избежать международного торгового конфликта», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что «у Вашингтона не должно быть никаких сомнений» в ответе ЕС на введение пошлин, передает газета Welt.

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 1 марта объявил, что в его стране на следующей неделе будут установлены пошлины на импорт стали и алюминия.

По его словам, размер пошлины на импорт стали составит 25%, а на импорт алюминия — 10%

Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявил, что Оттава ответит на это решение США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти также обеспокоены введением новых пошлин.