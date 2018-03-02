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МИД ФРГ потребовал от ЕС отреагировать на новые импортные пошлины США

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Евросоюз должен решительно отреагировать на введение в США пошлин на импорт стали и алюминия.

Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. 

Он отметил, что это решение американских властей ставит под угрозу будущее тысяч рабочих мест в Европе. 

«Мы должны сделать всё, чтобы избежать международного торгового конфликта», — подчеркнул министр. 

Он также заявил, что «у Вашингтона не должно быть никаких сомнений» в ответе ЕС на введение пошлин, передает газета Welt

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп 1 марта объявил, что в его стране на следующей неделе будут установлены пошлины на импорт стали и алюминия. 

По его словам, размер пошлины на импорт стали составит 25%, а на импорт алюминия — 10%

Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявил, что Оттава ответит на это решение США. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти также обеспокоены введением новых пошлин. 

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