ЕК следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину

Европейская комиссия следит за поставками российского газа через Украину и готова работать с российскими и украинскими властями, отмечая, что на данный момент ситуация никак не отражается на европейских потребителях.

Представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в пятницу, 2 марта, заявила, что Украина проинформировала ЕК о достаточном уровне запасов в газохранилищах страны.

Также сообщается, что Киев заявил о стабильности потока газа через Украину в ЕС, но предупредил ЕК о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе страны, сообщает ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости ареста активов «Газпрома» заявила, что взаимодействие с Киевом по вопросу газовых поставок всегда сложно не по вине России.