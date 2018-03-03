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Трамп пригрозил Евросоюзу налогом на автомобили

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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США введут налог на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать пошлины для американских компаний. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп.

«Если ЕС хочет и дальше повышать уже и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, то тогда мы просто введем налоги на их машины, которые свободно ввозятся в США», — написал американский лидер в Twitter.

Он также отметил, что ЕС сделал невозможным продажу американских автомобилей в Европе, что привело к дисбалансу на рынке.

Дональд Трамп уделяет огромное внимание экономическим вопросам. Президент считает своей приоритетной задачей защиту американских компаний. В частности, Трамп не исключал, что США выйдут из Всемирной торговой организации и Североамериканской зоны свободной торговли.

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