Трамп пригрозил Евросоюзу налогом на автомобили

США введут налог на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать пошлины для американских компаний. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп.

«Если ЕС хочет и дальше повышать уже и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, то тогда мы просто введем налоги на их машины, которые свободно ввозятся в США», — написал американский лидер в Twitter.

Он также отметил, что ЕС сделал невозможным продажу американских автомобилей в Европе, что привело к дисбалансу на рынке.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018

Дональд Трамп уделяет огромное внимание экономическим вопросам. Президент считает своей приоритетной задачей защиту американских компаний. В частности, Трамп не исключал, что США выйдут из Всемирной торговой организации и Североамериканской зоны свободной торговли.