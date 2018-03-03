Дональд Трамп сел на диету

Президент США Дональд Трамп сел на временную диету по рекомендации врача, отказавшись от фастфуда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным агентства, главный врач Белого дома Ронни Джексон в январе текущего года сообщил Трампу, что он находится на грани ожирения. Президент весил 239 фунтов (108 кг) при росте в 6 футов и 3 дюйма (190 см).

По данным нормативов американского Центра контроля и профилактики заболеваний, Трампу не хватало всего одного фунта (около 400 г) до нижней границы ожирения. Для снижения веса диетолог рекомендовал Трампу сократить потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а также заниматься ежедневными физическими упражнениями.

По информации агентства, Трамп не ел любимые им гамбургеры около двух недель. Также сообщается, что Джексон рекомендовал обратить внимание на рацион питания не только президенту США, но и большей части сотрудников Белого дома.

Ранее главный врач Белого дома подтвердил, что Дональд Трамп не имеет нарушений функций головного мозга. По его словам, американский лидер имеет отменное здоровье.