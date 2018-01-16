Конгрессмен рассказал о любимых жевательных конфетах Трампа

Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти рассказал о любимых жевательных конфетах Дональда Трампа. По словам Маккарти, американский президент предпочитает жевательные конфеты Starbursts («Старбёрстс») со вкусом вишни и клубники.

«Только красные и розовые. Чуть позже двое его подчиненных увидели меня с конфетами этих цветов и сказали: «Это у президента самые любимые», — приводит слова конгрессмена ТАСС.

Законодатель пояснил в интервью газете The Washington Post, что обратил внимание на вкусы американского президента в октябре прошлого года, когда они вместе находились на борту президентского лайнера Air Force One. Тогда в какой-то момент Трамп достал упаковку упомянутых конфет, однако развернул не все, а только двух разновидностей: вишневые и клубничные.

Позже неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что Маккарти попросил сотрудников аппарата закупить большую упаковку конфет Starbursts и извлечь из нее конфеты розового и красного цвета. После этого конгрессмен отправил персонализированный набор Трампу в качестве подарка.