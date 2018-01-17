Прямой эфир

В Белом доме опровергли слабоумие Трампа

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп не имеет нарушений функций головного мозга.

У Трампа отменное здоровье, рассказал на брифинге для журналистов главный врач Белого дома Ронни Джексон.

На прошлой неделе глава США прошел полное обследование в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида.

Сотрудники СМИ поинтересовались, нет ли у американского лидера признаков деменции или каких-либо когнитивных проблем. Джексон отметил, что Трамп прекрасно излагает свои мысли и что у президента очень много энергии, он здоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о готовности принять в США мигрантов из всех стран
Трамп опроверг оскорбления в адрес стран третьего мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017