В Белом доме опровергли слабоумие Трампа

Президент США Дональд Трамп не имеет нарушений функций головного мозга.

У Трампа отменное здоровье, рассказал на брифинге для журналистов главный врач Белого дома Ронни Джексон.

На прошлой неделе глава США прошел полное обследование в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида.

Сотрудники СМИ поинтересовались, нет ли у американского лидера признаков деменции или каких-либо когнитивных проблем. Джексон отметил, что Трамп прекрасно излагает свои мысли и что у президента очень много энергии, он здоров.