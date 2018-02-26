Трамп назвал ВТО «катастрофой» для США

Всемирная торговая организация (ВТО) — это катастрофа, которая мешает США вести бизнес. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

Глава государства подчеркнул, что членство в ВТО «делает почти невозможным ведение бизнеса для США». Он также указал, что из-за организации страна «теряет много денег в пользу Мексики и Канады», передает «РИА Новости».

Дональд Трамп неоднократно подвергал критике ВТО в отличие от своего предшественника Барака Обамы, который уделял особое внимание следованию международным экономическим правилам.

При этом администрация американского президента рассматривала возможность выхода из ВТО и Североамериканской зоны свободной торговли.

В частности, Дональд Трамп заявлял о необходимости перезапустить двигатель национальной экономики и обеспечить условия для ведения бизнеса внутри страны.