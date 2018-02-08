«В международных отношениях нет места санкциям»

Белоруссия готова отправить своих миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. Об этом заявил «Известиям» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. В эксклюзивном интервью глава МИД республики также рассказал о предстоящем вступлении страны в ВТО, участии в процессе сирийского урегулирования, реализации Минских соглашений и противодействии экспансии НАТО в регионе.

— 21 декабря 2017 года Александр Лукашенко подписал указ «О развитии цифровой экономики». Документ легализовал биткоин, майнинг, блокчейн и криптовалюты. Беларусь — фактически первая страна в СНГ, где стали официально использоваться криптовалюты. Какие геополитические цели ставит Минск, выходя на этот рынок?

— Я бы сказал по-другому. Не Минск выходит на рынок биткоина. Это к нам приходят биткоин, блокчейн и майнинг. Причем на первом месте здесь для нас вовсе не криптовалюты, а стремление выйти на новые технологические горизонты.

Беларусь, как и другие страны, стоит перед вызовами эпохи цифровой реальности. Мы хотим и готовы как можно быстрее интегрировать новые технологии в национальную экономику, и появление декрета президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» — прямое тому доказательство. У нас есть шанс стать первопроходцами в сфере выработки правовых новаций по целому ряду развивающихся и многообещающих технологических сегментов. И мы намерены им воспользоваться, чтобы в том числе привлечь в белорусскую юрисдикцию перспективные бизнесы.

Беларусь 21 декабря 2017 года Александр Лукашенко подписал указ "О развитии цифровой экономики" - документ легализовал биткоин, майнинг, блокчейн и криптовалюты Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

При этом мы не ставим перед собой политических сверхзадач или каких-то геополитических целей. Это объективно с учетом размеров нашего государства и белорусской экономики. Мы об этом не раз говорили. А вот целый ряд практических экономических интересов, о которых я уже упомянул, у нас есть.

Сегодня у многих технология блокчейн ассоциируется в первую очередь с криптовалютой. Однако есть мнение, и, видимо, небезосновательное, что распределенные базы данных, учитывая их характеристики, найдут применение не только в финансово-банковской, но и в других сферах — страховании, медицине, логистике, возможно, и в государственном управлении. И здесь мы не ограничиваемся только блокчейном. Мы уже сделали многое для того, чтобы наша страна приобрела известность у всех тех, кто занимается разработками в сферах искусственного интеллекта, облачных технологий, больших массивов данных. Как я уже сказал, новые технологии интересны Беларуси и с точки зрения притяжения в нашу страну талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций.

Мы создаем даже не «тепличные», а во многом беспрецедентные условия и стимулы с тем, чтобы придать максимальное ускорение IT-сектору, а вместе с ним и процессу цифровизации всей экономики и страны в целом. Уверен, что дальнейшее динамичное развитие парка высоких технологий и стартапов в Беларуси не заставит себя долго ждать.

Мы хотим, как это сформулировал глава белорусского государства, построить IT-страну, чтобы максимально использовать возможности, которые открывает цифровая трансформация экономики, приобрести статус регионального лидера в IT-сфере. С этой задачей мы твердо определились.

— В 2017 году Россия установила режим пограничной зоны вдоль участка границы с Беларусью и несколько КПП. Москва заявила, что это делается для контроля над гражданами третьих стран. Белорусская сторона, в свою очередь, подвергла это решение резкой критике. 11 января Александр Лукашенко заявил, что «граница Беларуси и России — самая странная граница в Европе», и поручил решить все пограничные проблемы. Каким образом они будут решаться?

— Действительно, наша совместная с Россией граница в последние годы стала предметом постоянных обсуждений на различных уровнях, особенно в контексте введенных российской стороной контрольных мер по отношению к гражданам третьих стран.

В этой связи хотел бы отметить безосновательность утверждений о необходимости усиления контроля на границе в связи с вводом нами пятидневного безвизового въезда для граждан 80 государств . Якобы тем самым мы создали условия для проникновения разных враждебных элементов, причем не только в Беларусь, но и в Россию.

Это не так. Давайте разберемся, как всё было и есть на самом деле. Во-первых, российская сторона ввела контроль на совместной границе за год до издания нашего указа № 8, а именно в начале 2016 года. Это неоспоримый факт.

При этом огород начали городить там, где двадцатью годами ранее, в 1996-м, торжественно демонтировали пограничные столбы. И за эти двадцать лет ни одного, еще раз повторю, — ни одного случая, когда через Беларусь в Россию попали бы иностранцы, представляющие угрозу для ее национальной безопасности.

беларусь 2 Совместная с Россией граница в последние годы стала предметом постоянных обсуждений на различных уровнях, особенно в контексте введенных российской стороной контрольных мер по отношению к гражданам третьих стран Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

С этим режимом границы мы прошли через бурные 1990-е годы, через более поздний период конфликтов в различных регионах мира. То есть и хронология в критике в адрес Беларуси хромает, и с реальными поводами для обвинений тоже проблемы.

Мы бережем нашу границу, наш внешний периметр как общий рубеж Союзного государства. Работаем по единому с россиянами списку «запретников». Если от кого-то исходит террористическая угроза, то он в любом случае к вам через нас не попадет — будет у Беларуси визовый режим или безвизовый режим въезда с государством его происхождения.

Совместная белорусско-российская граница — это наше общее достояние и ответственность. И здесь важно доверять друг другу. Поэтому мы четко и для кого-то нелицеприятно реагируем на односторонние немотивированные шаги, под которые задним числом подверстывается «угроза белорусского безвиза». В конце концов мы же не устраивали скандала, скажем, из-за того, что только в 2016 году между Россией и Китаем было совершено 760 тыс. поездок в рамках группового безвизового туробмена. Все их участники вовремя вернулись? Никто до Бреста не доехал?

Принцип открытости границы и ряд других важных договоренностей в этой сфере закреплены международными договорами между нашими странами. О несоблюдении этих обязательств, а также о рисках ущемления прав белорусских граждан мы и заявляли.

Наша озабоченность была услышана. С 1 января 2018 года российской стороной внесены изменения в правила пограничного режима. Белорусским гражданам не потребуется получения пропусков или предъявления каких-либо документов для въезда и нахождения в погранзоне, прилегающей к белорусско-российской границе. При себе, как и прежде, необходимо будет иметь белорусский паспорт.

Но, кроме этого, есть и другие вопросы, реализацию которых мы будем отслеживать и, если такая необходимость возникнет, совместно обсуждать с российскими коллегами.

Что касается граждан третьих стран, то сегодня ведется активный диалог с российскими коллегами по проекту соглашения о взаимном признании виз и иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территории государств — участников Союзного государства. Текстом соглашения, помимо прочего, предусматривается урегулирование вопросов пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Этот двусторонний межправительственный документ мы планируем подписать в ближайшее время.

Еще раз: можете не сомневаться, что к обеспечению безопасности мы, как и Россия, относимся с особым вниманием. Уверен, что существующий в настоящее время пограничный контроль на внешней границе государств — участников договора о создании Союзного государства является оптимальным и достаточным. Диалог по этой теме нужно и дальше строить на взаимном доверии.

— Президент Беларуси выразил обеспокоенность тем, что Беларусь и Россия «лоб в лоб» столкнулись с агрессивной активизацией НАТО. Как Минск предлагает противостоять альянсу?

— Мы осведомлены о военной деятельности стран — членов НАТО, в том числе у границ Беларуси , и объективно ее оцениваем. Безусловно, эта деятельность не способствует укреплению безопасности и снижению напряженности в регионе . И это, естественно, мы принимаем во внимание в ходе военного планирования и боевой подготовки вооруженных сил — как на национальном уровне, так и в рамках Союзного государства. Причем на основе самой скрупулезной и тщательной оценки. Региональная группировка войск вооруженных сил Беларуси и России способна дать адекватный ответ и на вызовы, и на потенциальные угрозы безопасности двух стран в военной сфере. Доказательства, если они кому-то были нужны, мы убедительно продемонстрировали в ходе совместных учений «Запад-2017».

Находясь на своеобразном геополитическом разломе, Беларусь как никто осознает ущербность логики противостояния, которая ведет к раскручиванию спирали напряженности и конфронтации на европейском континенте.

беларусь3 Вертолеты Ка-52 на 227-ом общевойсковом полигоне Вооруженных сил Белоруссии во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации "Запад-2017" Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Чтобы остановить эту опасную тенденцию и восстановить хотя бы минимальный уровень доверия, необходим открытый, транспарентный и взаимоуважительный диалог всех заинтересованных сторон — причем не только дипломатов, но и военных экспертов.

Именно поэтому глава белорусского государства на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в прошлом году предложил начать широкую дискуссию о преодолении существующих противоречий в отношениях между странами на общем евроатлантическом и евразийском пространстве.

— Каким Минск видит разрешение украинского кризиса? Возможно ли его политическое урегулирование?

— Альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет. Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта. С помощью Минских договоренностей удалось решить центральную на момент их принятия задачу — остановить войну, прекратить кровопролитие, принимавшее просто ужасающие масштабы. Ведь в те дни СМИ транслировали не новости, а реальные фронтовые сводки. Вот об этом пусть сначала вспомнят все те, кто критикует «Минск-1» и «Минск-2».

Нелишне также помнить о том, что достигнутые в белорусской столице договоренности получили одобрение Совета Безопасности ООН. Поэтому базовый рецепт и международно-правовая основа для урегулирования есть. И им нужно следовать, всем сторонам необходимо в полной мере приступить к практической реализации Минских договоренностей.

Безусловно, можно и нужно думать о каких-то дополнительных шагах, способах помочь сторонам двигаться в правильном направлении. Что может предложить для этого Минск?

Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев — разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся.

Что еще может помочь? Глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, подключить к нему пока якобы «сторонние», но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты.

беларусь4 С помощью Минских договоренностей удалось решить центральную на момент их принятия задачу — остановить войну, прекратить кровопролитие, принимавшее просто ужасающие масштабы Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Возможно, есть и другие моменты, о которых пока рано говорить публично.

Белорус и самый выдающийся советский дипломат Андрей Громыко следовал принципу «лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Мы руководствуемся им и сегодня. Работа на минской площадке может продолжаться ровно столько, сколько потребуется сторонам для реального замирения и решения конфликта.

Надеюсь, что реализованные в конце прошлого года договоренности о самом крупном обмене пленными откроют путь к новым компромиссам и развязкам проблем, которых все так ждут от переговорщиков.

— Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости поэтапного снятия санкций с России. Как Минск относится к рестрикционной политике Евросоюза и США?

— Наша позиция последовательна и неизменна: в международных отношениях нет места санкциям. Мы не приемлем любые односторонние ограничительные меры вне зависимости от того, кто является их субъектом и объектом. Мы слишком долго сами были под санкциями и убеждены, что они никогда не достигают целей. Они лишь сковывают обе стороны, ужесточают их подходы, углубляют кризис доверия и не позволяют найти выход из тупика.

Конфронтация усложняет жизнь и третьим странам. Из-за того, что Беларусь в сегодняшних условиях продолжает развивать отношения и с Россией, и с Западом, нам часто приходится слышать вопрос: «Так с кем же вы — с ними или с нами?». Тем самым нас подталкивают к ложному и совершенно неприемлемому для нас выбору. Ве дь в том, что мы хотим быть партнерами и наших восточных, и западных соседей, нет ничего удивительного. Напротив, аномалия в том, что ЕС и США с одной стороны и Россия — с другой, будучи естественными партнерами в мире, не находят понимания между собой. Очевидно, что у России и Запада намного больше объединяющих интересов и задач, которые по значимости находятся выше текущих политических разногласий. Думаю, в какой-то степени как раз на это указывает и позиция министра иностранных дел Германии.

Единственный разумный путь для урегулирования споров — отказаться от эмоций и взаимных обвинений и сесть за стол переговоров. Нужно выработать такие решения, которые бы служили гарантией долгосрочной стабильности и сотрудничества, исключали бы соперничество и мышление в духе «сфер влияния». Убежден, что при правильном, справедливом подходе в выигрыше оказались бы все заинтересованные государства.

— Есть ли прогресс в переговорах между Минском и ВТО о вступлении Беларуси в организацию? Когда это может произойти?

— В 2017 году мы значительно активизировали переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации . После двенадцатилетнего перерыва мы провели в Женеве в январе и сентябре два заседания рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси. В ходе заседаний члены ВТО не только выразили поддержку Беларуси на ее пути к членству в организации, но и высоко оценили качество подготовленных нами документов. Как следствие — было принято единогласное решение о подготовке проекта доклада рабочей группы, что фактически вывело многосторонние переговоры на завершающую стадию. В настоящий момент мы завершаем подготовку второй редакции проекта доклада рабочей группы и планируем провести очередной раунд переговоров в Женеве весной этого года.

Беспрецедентными за всю историю переговоров можно назвать подвижки на двустороннем треке. Что я понимаю под беспрецедентностью? За период с 1993 года мы завершили двусторонние переговоры с 10 членами ВТО, а в прошлом году — уже с шестью членами организации, включая Республику Корея, Норвегию и Японию. Помимо этого, удалось значительно сузить и конкретизировать запросы еще десяти членов ВТО, с которыми мы в настоящее время продолжаем активный и предметный диалог.

Что касается временных рамок, то для Беларуси присоединение к ВТО — не самоцель. Мы рассматриваем это не как политический шаг, а как стимул для модернизации национальной экономики, возможность усиления наших позиций на мировых рынках и подтверждения имиджа Беларуси как надежного и предсказуемого торгового партнера.

К сожалению, негативно сказываются на сроках переговоров попытки отдельных членов ВТО «подвязать» к белорусскому переговорному треку решение своих проблем с Евразийским экономическим союзом как с интеграционным объединением. Беларусь, в свою очередь, неоднократно подчеркивала членам ВТО свою приверженность идеям евразийской интеграции. Уверен, что с поддержкой членов ЕАЭС — в частности, при активном содействии Российской Федерации — мы найдем эффективные развязки и в данном вопросе.

Несмотря на все трудности, могу сказать точно: сбавлять темпы мы не намерены. Беларусь рассчитывает в максимально короткие сроки согласовать с членами ВТО взаимоприемлемые условия членства, которые в первую очередь отвечали бы нашим национальным интересам, а также соответствовали нашим обязательствам в ЕАЭС.

— Конфликт в Сирии постепенно идет к завершению. Есть ли у Минска планы подключиться к политическому урегулированию в регионе?

— Очень хотелось бы, чтобы ваш оптимизм в отношении конфликта в Сирии оправдался. Скорейшее мирное урегулирование — в интересах этой многострадальной страны, региона и международной ситуации в целом.

Что касается Беларуси, то наше посольство, как и российское, было в числе той дюжины иностранных дипмиссий, которые не прекратили свою работу в Дамаске даже на пике военных действий. Напомню и о том, что именно Беларусь 30 сентября 2015 года с трибуны СБ ООН заявила о принципиальной поддержке российской операции в Сирии, которая была начата по приглашению легитимного правительства этой страны.

И сегодня мы самым внимательным образом отслеживаем процессы в Сирии и вокруг нее, следим за ходом переговоров на всех площадках, будь то Астана, Женева или Сочи.

Но мы — не просто наблюдатели. Беларусь занимает активную позицию на всех международных форумах, последовательно выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии. В последнее время мы удвоили усилия по облегчению непростой гуманитарной ситуации — доставляем гуманитарные грузы, принимаем для отдыха и оздоровления в Беларуси сотни сирийских детей.

Мы ведем эту работу не ради политического пиара, а исходя из последовательной и неизменной приверженности принципам международного права, особого характера наших традиционно дружественных отношений с Сирией и сирийским народом.