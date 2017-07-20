Москва помогает Белоруссии стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), заявили «Известиям» в российском МИДе. Источник в белорусских дипломатических кругах сообщил «Известиям», что накануне президент Александр Лукашенко поручил отчитаться о готовности страны присоединиться к организации до конца года. Для этого из Минска в Женеву была направлена специальная группа. А в белорусском МИДе «Известиям» рассказали, что наблюдают прогресс в переговорах с представителями ВТО. При этом эксперты более осторожны в оценках перспектив Минска на пути в международную организацию, отмечая, что до конца года это всё же вряд ли удастся сделать.

Москва оказывает техническую и финансовую помощь Минску в вопросе присоединения к ВТО, сообщили «Известиям» в российском МИДе.

«Россия всемерно поддерживает вступление Белоруссии в ВТО. Важно отметить, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в свое время создавался с учетом правил и норм ВТО. Присоединение всех государств ЕАЭС к многосторонней торговой системе на согласованных условиях позволит членам союза выступать с единых позиций по актуальным вопросам глобальной повестки дня. Исходим из того, что вступление Белоруссии в ВТО будет осуществляться именно на этих принципах», — говорится в полученном «Известиями» комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Москва оказывает содействие процессу присоединения Белоруссии к ВТО еще и в рамках переговоров в четырехстороннем формате с участием США и ЕС.

— Активно участвуем в переговорах в рамках рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО. Кроме того, Россия финансирует проект «Программа развития ООН (ПРООН) «Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала», — отметили на Смоленской площади.

По словам дипломатического источника «Известий» в Минске, Белоруссия надеется в сжатые сроки — до конца года — подготовиться к вступлению в организацию, а также провести переговоры со странами, которые должны это одобрить. Собеседник отметил, что в штаб-квартиру организации в Женеве была направлена делегация, которая должна принять участие в деятельности рабочей группы с экспертами.

В белорусском МИДе «Известиям» сообщили, что Минск в последнее время добился прогресса в диалоге с ВТО.

— Переговоры о вступлении в ВТО идут с 1994 года. Весной 2017-го были проведены первые консультации в рамках рабочей группы после долгого перерыва. Таким образом, наблюдается определенная динамика. Мы ведем переговоры о вступлении в ВТО, исходя из своих национальных интересов и учитывая международные обязательства, взятые на себя в том числе в рамках ЕАЭС, — отметил пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик.

Всемирная торговая организация — экономическая надгосударственная структура, занимающаяся регулированием международной торговли. Сегодня полноправными участниками ВТО являются 164 государства, около 20 имеют статус наблюдателя. Р оссия вступила в ВТО в августе 2012 года после многолетних переговоров. Глава белорусского МИДа Владимир Макей уверен, что «Минск действительно находится на финальной стадии вступления в ВТО».

Основным торговым партнером Минска остается Россия. По данным белорусского МИДа, на ее долю сейчас приходится 45,5% экспорта и более 58% импорта. Согласно новой Национальной программе поддержки развития экспорта Белоруссии (есть в распоряжении «Известий»), Минск стремится диверсифицировать рынки: 1/3 — Евразия (Россия, СНГ), 1/3 — ЕС и Запад, 1/3 — «внешняя дуга» (Азия, Латинская Америка и Ближний Восток).