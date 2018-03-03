Порошенко считает Трампа членом «проукраинской коалиции»

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за продление антироссийских санкций. Сообщение было опубликовано на официальной странице украинского лидера в Facebook.

По мнению Порошенко, Вашингтон дал четкий сигнал Москве, что действие ограничительных мер будет продолжаться до тех пор, пока не будут восстановлены суверенитет и целостность Украины.

«Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию!» — резюмировал президент Украины.

Как писал портал iz.ru, накануне Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия санкций, принятых администрацией экс-президента США Барака Обамы из-за ситуации на Украине.