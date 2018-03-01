Пентагон счел преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

Пентагон назвал преждевременным заявления президента Украины Петра Порошенко о поставках американского оружия в ближайшие недели.

«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», — приводит «РИА Новости» слова представителя Пентагона.

В четверг в ходе пресс-конференции украинский президент заявил, что первая партия американского оружия поступит через пару недель.

В конце декабря 2017 года в Госдепартаменте США официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение. В Белом доме уточняли, что это противотанковые ракеты Javelin. В январе текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна намерена получить летальное оружие из США уже в 2018 году.

МИД России раскритиковал решение США и других стран о поставках оружия Киеву. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это лишь будет способствовать втягиванию во внутриукраинский конфликт других государств.