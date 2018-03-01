Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс подала в отставку. В этой должности она проработала менее полугода, сообщили в пресс-службе администрации США.

Президент США Дональд Трамп выразил слова благодарности Хикс за проделанную работу. Трамп в общей сложности проработал с Хикс три года — еще до того, как решил баллотироваться на пост президента США.

Американский лидер назвал бывшую коллегу выдающимся человеком и отметил, что отнесся с пониманием к ее решению уйти в отставку. Белый дом отметил важную роль Хикс в продвижении налоговой реформы, которая стала одним из главных успехов администрации Трампа, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Хоуп Хикс была назначена директором по коммуникациям Белого дома в сентябре 2017 года. Она заменила финансиста Энтони Скарамуччи, который проработал на посту директора по коммуникациям всего 10 дней.