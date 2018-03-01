Прямой эфир

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс подала в отставку

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс подала в отставку. В этой должности она проработала менее полугода, сообщили в пресс-службе администрации США.

Президент США Дональд Трамп выразил слова благодарности Хикс за проделанную работу. Трамп в общей сложности проработал с Хикс три года — еще до того, как решил баллотироваться на пост президента США.

Американский лидер назвал бывшую коллегу выдающимся человеком и отметил, что отнесся с пониманием к ее решению уйти в отставку. Белый дом отметил важную роль Хикс в продвижении налоговой реформы, которая стала одним из главных успехов администрации Трампа, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Хоуп Хикс была назначена директором по коммуникациям Белого дома в сентябре 2017 года. Она заменила финансиста Энтони Скарамуччи, который проработал на посту директора по коммуникациям всего 10 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоуп Хикс временно назначили директором по коммуникациям Белого Дома
Скарамуччи рассказал о заговоре в Белом доме против Дональда Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017