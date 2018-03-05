Трамп назвал «мертвой» сталелитейную и алюминиевую промышленность в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность страны «мертва». Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы находимся на проигрышной позиции почти по всем торговым соглашениям. Наши друзья и враги использовали США в течение многих лет. Наши сталелитейная и алюминиевая отрасли мертвы. Извините, настало время для перемен. Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп.

Ранее американский лидер заявил о готовности повысить пошлины на импорт стали в США в случае необходимости восстановления отрасли в стране.