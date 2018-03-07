ЕС будет добиваться исключений из таможенных пошлин США на металлы

Евросоюз намерен добиваться для себя исключений из таможенных пошлин США на металлы, которые планируют ввести в Вашингтоне. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

«Мы интенсивно ведем обсуждение с нашими партнерами из США, чтобы объяснить им, что это неверный шаг. Мы еще надеемся, что ЕС будет исключен», — цитирует Мальмстрем агентство ТАСС.

Еврокомиссар добавила, что ЕС направляет все усилия на переговоры с Вашингтоном, чтобы американские власти пересмотрели свое решение. Однако на данный момент в Брюсселе готовятся к любому исходу. В Евросоюзе уверены — намерения США «нанесут ущерб трансатлантическим отношениям, а также глобальной торговой системе».

Напомним, 6 марта стало известно о планах Евросоюза ввести пошлину в 25% в отношении импорта ряда товаров из США в качестве ответной реакции на планы Вашингтона ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о возможном введении пошлин в отношении товаров из стран Евросоюза, если Брюссель не устранит барьеры на пути американской продукции.