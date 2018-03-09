Прямой эфир

Макрон предупредил Трампа об угрозе торговой войны из-за пошлин на металлы

0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение США таможенных пошлин на импорт металлов из стран ЕС может спровоцировать торговую войну, в которой проиграют все страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

В ходе разговора Макрон выразил «серьезную обеспокоенность» в связи с введением пошлин, сообщает ТАСС. По мнению французского президента, «такие меры, направленные на союзные страны, которые соблюдают правила международной торговли, не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой», а лишь «рискуют спровоцировать торговую войну, которую проиграют все страны».

Ранее с похожим предупреждением об угрозе возникновения торговой войны выступали в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пошлины «будут в ущерб всем», поэтому Берлин намерен искать диалога с Вашингтоном.

Министр торговли США Уилбур Росс уверен, что пошлины не приведут к торговой войне. Он отметил, что такие страны, как Китай, предоставляли значительные субсидии своим компаниям, что негативно повлияло на рынки по всему миру.

8 марта Трамп подписал документ о введении пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% на алюминия для поддержки американских производителей. При этом он допустил возможность освободить от этих сборов Канаду, Мексику и Австралию, а также и другие страны, если они убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».

В ответ на это в Евросоюзе допустили введение пошлин на импорт товаров из США, в частности на предметы одежды, косметику, мотоциклы и суда стоимостью около €1 млрд. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем утверждала, что в ЕС также намерены добиваться для себя исключений, но готовы к любому исходу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евросоюзу не ясны критерии исключений из новых пошлин США
В Германии назвали незаконным введение США пошлин на металлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017