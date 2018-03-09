Германия ищет диалога после введения США пошлин на металлы

Ни одна сторона не выиграет от торговой войны с США, Берлин намерен искать диалога с Вашингтоном в вопросе введения американскими властями пошлин на импорт металлов из стран ЕС.

«Мы убеждены, что это будет в ущерб всем, никто не выиграл бы от такого противостояния, поэтому мы ищем, как и прежде, пути диалога», - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с главами крупных экономических объединений Германии.

При этом Меркель подчеркнула, что Евросоюз «может отреагировать» на решение США, «и Еврокомиссия уже дала это понять», сообщает ТАСС.

О намерении ввести пошлины в 25% на импорт иностранной стали и в 10% на алюминия для поддержки американских производителей президент США Дональд Трамп заявил 1 марта. Документ был подписан 8 марта. При этом американский лидер допустил возможность освободить от этих сборов Канаду, Мексику и Австралию.

В ответ на это в Евросоюзе допустили введение пошлин на импорт товаров из США. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем утверждала, что в ЕС также намерены добиваться для себя исключений, но готовы к любому исходу.

Ранее 9 марта представитель кабмина ФРГ Георг Штрайтер назвал принятое Вашингтоном решение противозаконным.