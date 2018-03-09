Премьер Австралии рад перспективе освобождения от пошлин США

Глава правительства Австралии Малколм Тернбулл доволен планами США включить страну в белый список государств, которым не будет грозить введение пошлин на поставки стали и алюминия. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«США могут жаловаться на свои отношения с другими торговыми партнерами, но у них нет таких жалоб в адрес нашей страны», — цитирует премьера ТАСС.

Он также отметил, что готов принимать всевозможные меры, чтобы эти обещания были реализованы. При этом ранее глава австралийского министерства торговли Стивен Чобо сообщил, что у его страны есть 15 дней, чтобы представить Вашингтону доказательства целесообразности ее включения в белый список.

8 марта президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 25% на импорт иностранной стали и в 10% на алюминия. При этом американский лидер допустил возможность освободить от этих сборов Канаду, Мексику и Австралию.