Трамп намерен проявить «большую гибкость» в вопросе пошлин

Президент США Дональд Трамп намерен продемонстрировать «большую гибкость» в вопросе введения ввозных пошлин на сталь и алюминий.

«Жду встречи сегодня днем в 3.30 в Белом доме. Мы должны защитить и отстроить нашу индустрию стали и алюминия, в то же время показав большую гибкость и сотрудничество с теми, кто является нашими друзьями и обращается с нами по-честному в торговых и военных вопросах», - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.