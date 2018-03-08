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Трамп намерен проявить «большую гибкость» в вопросе пошлин

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп намерен продемонстрировать «большую гибкость» в вопросе введения ввозных пошлин на сталь и алюминий.

«Жду встречи сегодня днем в 3.30 в Белом доме. Мы должны защитить и отстроить нашу индустрию стали и алюминия, в то же время показав большую гибкость и сотрудничество с теми, кто является нашими друзьями и обращается с нами по-честному в торговых и военных вопросах», - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечает агентство «РИА Новости», церемония подписания распоряжения о пошлинах не значится в расписании Белого дома на четверг, 8 марта. При этом Трамп сообщает о встрече по данному вопросу.

1 марта Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия для поддержки американских производителей, после чего 6 марта в Евросоюзе допустили ответное введение пошлин в 25% в отношении импорта ряда товаров из США. Американский лидер, в свою очередь, пригрозил очередными пошлинами в отношении товаров из Евросоюза, если Брюссель не устранит барьеры на пути американской продукции.

7 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что решение о пошлинах Вашингтон будут принимать отдельно для каждой страны.  

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