В Германии назвали незаконным введение США пошлин на металлы

Власти ФРГ озабочены решением США ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Берлине считает такой шаг Вашингтона противозаконным. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Георг Штрайтер.

«Мы с озабоченностью восприняли это решение. <…> Правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными», - цитирует Штрайтера агентство «РИА Новости».

По словам представителя правительства, действия американских властей будут обсуждаться на саммите ЕС в конце марта.

1 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС для поддержки американских производителей. В ответ на это в Евросоюзе также допустили введение пошлин на импорт товаров из США.

8 марта Трамп подписал документ о введении пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% на алюминия. При этом он допустил возможность освободить от этих сборов Канаду, Мексику и Австралию.