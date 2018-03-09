Прямой эфир

В Германии назвали незаконным введение США пошлин на металлы

0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти ФРГ озабочены решением США ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Берлине считает такой шаг Вашингтона противозаконным. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Георг Штрайтер.

«Мы с озабоченностью восприняли это решение. <…> Правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными», - цитирует Штрайтера агентство «РИА Новости».

По словам представителя правительства, действия американских властей будут обсуждаться на саммите ЕС в конце марта. 

1 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС для поддержки американских производителей. В ответ на это в Евросоюзе также допустили введение пошлин на импорт товаров из США. 

8 марта Трамп подписал документ о введении пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% на алюминия. При этом он допустил возможность освободить от этих сборов Канаду, Мексику и Австралию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Австралии рад перспективе освобождения от пошлин США
Китай пообещал ответить США в случае введения пошлин на металлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017