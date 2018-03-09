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США не видят причин для начала торговой войны из-за введения пошлин на сталь

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Фото: Global Look Prees/Cheriss May
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Новые американские пошлины на импорт стали и алюминия не приведут к торговой войне. С таким заявлением выступил министр торговли США Уилбур Росс.

«Приведет ли это к торговой войне? Не должно. США не единственная страна, которая выражает опасения по поводу способов нечестной торговли, которые превалируют в сталелитейной и алюминиевой индустриях», –– приводит ТАСС слова министра.

По словам Росса, такие страны, как Китай, предоставляли значительные субсидии своим компаниям, что негативно повлияло на рынки по всему миру.

«США старались сотрудничать с другими игроками, чтобы решить эту проблему, однако такие механизмы, как Глобальный форум по стали (Глобальный форум по избыточным мощностям в металлургическом секторе – iz.ru), не достигли своих целей из-за несоблюдения некоторыми договоренностей», –– добавил Росс.

При этом он отметил, что новые меры неизбежно приведут к росту цен.

«Согласен, что более высокая стоимость стали и алюминия могут привести к росту цен для американских потребителей. Однако они будут незначительны для частных лиц и семей. Ежемесячные выплаты за стандартный автомобиль могут вырасти на четыре доллара из-за пошлин», –– сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении повышенных ввозных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%).  Американский лидер заявил, что данные меры необходимы для защиты нацбезопасности США.

При этом для Мексики и Канады пошлины действовать не будут на протяжении переговоров по НАФТА.

Новые пошлины США вызвали волну критики со стороны Евросоюза. Так, в Германии данный шаг Вашингтона назвали незаконным.

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