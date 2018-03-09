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Евросоюзу не ясны критерии исключений из новых пошлин США

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Фото: ТАСС/Wiktor Dabkowski
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Критерии исключений из новых пошлин США на сталь и алюминий Евросоюзу пока не ясны. Об этом заявил неназванный источник в структурах сообщества в пятницу, 9 марта.

«Критерии, на основе которых будут предоставляться исключения, совершенно не ясны. Мы слышим, что на следующей неделе США могут выпустить указания», – цитирует сообщение «РИА Новости».

8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, исключив только продукцию Канады и Мексики. Он пообещал также не вводить пошлины в отношении стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».

6 марта стало известно, что Евросоюз намерен ввести пошлину в 25% в отношении импорта ряда товаров из США в качестве ответной реакции решение Трампа.

Ответный список ЕС направлен на импорт из США футболок, джинсов, косметики, других потребительских товаров, мотоциклов и прогулочных судов стоимостью около €1 млрд.

Кроме того, ответные меры коснутся стали, кукурузы, апельсинового сока и американского виски – бурбона общей стоимостью €2,8 млрд.

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