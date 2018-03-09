ЕК рассматривает возможность исключения из новых ввозных пошлин США на сталь и алюминий

Еврокомиссия рассматривает возможность получения исключений для европейских производителей из новых ввозных пошлин США на сталь и алюминий. Об этом заявила вице-президент ЕК Юрки Катайнен в пятницу, 9 марта.

«Нам необходим диалог с США, нам необходима ясность ситуации. Но ясно и то, что мы смотрим на возможность быть исключенными из (распоряжения о – ред.) высоких тарифах», – цитирует ее «РИА Новости».

8 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты и вводят ввозные пошлины на импорт стали в 25%, а на импорт алюминия — 10%. При этом для Канады и Мексики сделаны исключения, которые могут распространиться и на другие страны.

3 марта источники в Белом доме заявили, что Трамп объявил о введении пошлин на импорт в страну, стали и алюминия на эмоциях. Приступ гнева был вызван якобы вопросами внутренней политики, но никак не проблемами во внешней торговле.