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Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G7

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвела итоги саммита G7, прошедшего в канадском городе Мальбе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что лидеры стран G7 обратились к России с призывом прекратить «дестабилизирующее поведение», после чего «сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7. В качестве причины он назвал резкие высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Американский лидер отметил, что его канадский коллега повел себя «очень непорядочно». В целом встреча прошла на фоне серьезных разногласий между США и их партнерами. Речь идет о решении Вашингтона выйти в одностороннем порядке из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и введении пошлин на ввоз стали и алюминия.

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