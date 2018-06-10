Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвела итоги саммита G7, прошедшего в канадском городе Мальбе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что лидеры стран G7 обратились к России с призывом прекратить «дестабилизирующее поведение», после чего «сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7. В качестве причины он назвал резкие высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Американский лидер отметил, что его канадский коллега повел себя «очень непорядочно». В целом встреча прошла на фоне серьезных разногласий между США и их партнерами. Речь идет о решении Вашингтона выйти в одностороннем порядке из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и введении пошлин на ввоз стали и алюминия.