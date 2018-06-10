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Путин призвал лидеров G7 «прекратить болтовню» об отравлении Скрипаля

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин призвал страны G7 «прекратить творческую болтовню» об отравлении британского агента Сергея Скрипаля в Солсбери и перейти к реальному сотрудничеству. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Китае.

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Он отметил, что в ходе встречи в Канаде лидеры стран «семерки» проявили солидарность с позицией Лондона, однако никаких конкретных фактов по расследованию до сих пор не предоставлено. «Всё говорится о том, что с большой степенью вероятности это событие произошло. Солидарность в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве», — заключил российский лидер, комментируя призыв G7 к Москве с требованием «прекратить дестабилизирующее поведение». Его цитирует ТАСС.

«Мне кажется, надо прекратить всю эту болтовню творческую и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», — добавил Путин.

9 июня участники саммита G7 приняли итоговую декларацию, в которой подтвердили свою приверженность ужесточению антироссийской санкционной политики. Они также увязали ограничительные меры с выполнением Москвой положений Минска-2.

Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений. К настоящему моменту Сергей и Юлия Скрипаль выписаны из больницы.

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