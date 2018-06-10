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Путин пригласил глав стран G7 в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из формата G8 и власти страны рады принять участников объединения в Москве. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после саммита ШОС в китайском Циндао.

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«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку» — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», — цитирует его «Интерфакс».

Российский лидер также призвал спокойно и без иронии относиться к разногласиям внутри объединения. По его мнению, это нормальный процесс согласования инициатив между участниками объединения и подобные вещи также происходят внутри ЕврАзЭс. «У нас тоже споры возникают. И тоже не все всё сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика», — отметил политик.

Президент США Дональд Трамп перед перед саммитом G7 в Канаде заявил, что Россия должна вернуться в состав «большой восьмерки» в состав участников саммита. Его предложение поддержал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте, однако представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

Кроме того, после саммита Трамп написал в Twitter, что США не поддерживают коммюнике, принятое по итогам саммита G7, из-за слов премьера Канады Джастина Трюдо, назвавшего американские пошлины на сталь и алюминий оскорбительными.

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