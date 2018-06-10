Прямой эфир

Лидеры G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение»

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры «Большой семерки» призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение», а также пригрозили новыми ответными мерами. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7.

Невеликолепная семерка
Торговая война США против союзников настроила участников G7 против Америки

Согласно документу, «Группа семи» недовольна тем, что Россия поддерживает сирийский режим и якобы подрывает демократические системы. Участники саммита заявили, что готовы принять новые ограничительные меры против Москвы, пишет «РИА Новости».

Единой мнение с Великобританией страны G7 выразили и по поводу инцидента с отравлением британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в котором Лондон бездоказательно обвиняет Россию.

При этом в решении глобальных и региональных вызовов, с учетом, что это в интересах стран–участниц саммита, лидеры государств решили поддерживать взаимодействие с российской стороной.

Cаммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. В рамках мероприятия лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии обсудили такие вопросы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон заявил о желании работать с Путиным в рамках G8
Трюдо сообщил о согласовании итогового коммюнике G7 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017