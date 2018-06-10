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Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

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Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7, прошедшего в канадском городе Мальбе. Причиной такого решения послужили «ложные» высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Саммит ознаменовался серьезными разногласиями между США и другими политиками. Мероприятие даже окрестили «саммит G6 + Трамп». В частности, политики не разделяли решение американских властей выйти в одностороннем порядке из Парижского соглашения по климату, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и введение пошлин на металлы, сообщает «РИА Новости».

Тем не менее, лидерам стран G7 удалось согласовать итоговое коммюнике. Уже покинув саммит, Трамп сообщил, что не собирается подписывать документ. Причиной стали высказывания премьер-министра Джастина Трюдо.

Американский президент отметил, что на переговорах с ним он «кротки и мягким», однако затем позволил себе резкие высказывания и повел себя «очень непорядочно».

В неформальное объединение G7 входят семь стран, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Япония.

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