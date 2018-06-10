Трамп назвал нового премьера Италии классным парнем

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетит Белый дом.

«Только что встретился с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, очень классный парень», — также написал Трамп. Кроме того, американский лидер похвалил Конте за «хорошую работу и отметил, что «итальянский народ сделал правильный выбор», передает «Газета.ру».

Конте ранее поддержал предложение Трампа о возвращении России в G8. Президент США перед перед саммитом G7 в Канаде заявил о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

31 мая лидер евроскептиков «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо и глава правой «Лиги Севера» Маттео Сальвини договорились о составе нового правительства Италии. В качестве премьер-министра была подтверждена кандидатура Конте, который ранее отказывался от должности.

Конте выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.