Дочь посла США в России извинилась за слово «диктатор» в адрес Трампа

Ведущая американского телеканала Fow News, дочь американского посла в России Эбби Хантсман была вынуждена извиниться после того, как диктатором назвала президента США Дональда Трампа.

Во время эфира девушка по ошибке назвала предстоящий саммит в Сингапуре между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном «встречей двух диктаторов».

В студии в это время также присутствовал бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, но он не обратил внимания на слова ведущей, сообщает Associated Press.

Однако оговорка Хантсман быстро разошлась по социальным сетям, пользователи которых потребовали объяснений от самой девушки и телеканала. В результате ведущая извинилась за ошибку.

Саммит лидеров КНДР и США, который СМИ окрестили историческим, должен состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. В ходе подготовки встречи Трамп успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров.