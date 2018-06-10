Прямой эфир

Сестра Ким Чен Ына вошла в делегацию КНДР на саммите в Сингапуре

0
Фото: Global Look Press/Inter-Korean Summit Press Corps
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон вошла в состав северокорейской делегации на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом. Она появилась на встрече Ким Чен Ына с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Помимо младшей сестры лидера КНДР, в делегацию вошли глава МИД КНДР Ли Ен Хо, начальник главного политического управления Корейской народной армии Ким Су Гиль и завотделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье, 10 июня. Саммит США–КНДР пройдет на острове Сентоса 12 июня. Главным событием мероприятия должна стать встреча лидеров двух государств.

Власти Сингапура ранее сообщили, что потратили на подготовку саммита около $14,9 млн. Премьер-министр Ли Сянь Лун рассчитывает, что проведение мероприятия подобного масштаба позволит укрепить позиции города-государства в международном сообществе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре появились в Сети
Путин отметил необходимость личной встречи с Трампом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017