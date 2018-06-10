Сестра Ким Чен Ына вошла в делегацию КНДР на саммите в Сингапуре

Младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон вошла в состав северокорейской делегации на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом. Она появилась на встрече Ким Чен Ына с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Помимо младшей сестры лидера КНДР, в делегацию вошли глава МИД КНДР Ли Ен Хо, начальник главного политического управления Корейской народной армии Ким Су Гиль и завотделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье, 10 июня. Саммит США–КНДР пройдет на острове Сентоса 12 июня. Главным событием мероприятия должна стать встреча лидеров двух государств.

Власти Сингапура ранее сообщили, что потратили на подготовку саммита около $14,9 млн. Премьер-министр Ли Сянь Лун рассчитывает, что проведение мероприятия подобного масштаба позволит укрепить позиции города-государства в международном сообществе.