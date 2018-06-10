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Трамп прибыл в отель в Сингапуре

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл в воскресенье, 10 июня, к гостинице Shangri-La, расположенной в центральной части Сингапура в районе Танлин. Она находится примерно в 500 м от отеля St. Regis, куда ранее заселился лидер КНДР Ким Чен Ын и северокорейская делегация.

Самолет главы американского государства на борту приземлился на сингапурской авиабазе Пайя Лебар, ранее в воскресенье передал ТАСС.

Несколько часов назад кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл к сингапурскому отелю St. Regis. 

Саммит лидеров КНДР и США, который СМИ окрестили историческим, должен состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. В ходе подготовки встречи Трамп успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров.

1 июня он заявил, что встреча все-таки состоится в намеченные даты.

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