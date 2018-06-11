Ким Чен Ын поблагодарил власти Сингапура за организацию саммита с США

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну за организацию переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я бы хотел от лица правительства и граждан КНДР от всей души поприветствовать правительство и граждан Сингапура и передать им мои наилучшие пожелания», — приводит слова северокорейского лидера агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что глубоко благодарен руководству Сингапура за помощь в организации «исторического саммита» и соблюдение всех условий для встречи с президентом США.

Отмечается, что глава Северной Кореи также лично расписался в гостевой книге при встрече с сингапурским премьером.

Лидеры КНДР и США прилетели в Сингапур 10 июня. Их встреча должна состояться 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.

Во время подготовки к двустороннему саммиту американский президент уже успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. Тем не менее 1 июня он заявил, что встреча состоится в намеченные даты.