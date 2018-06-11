Аттракцион с возможностью увидеть саммит США и КНДР открыли в Сингапуре

Специальный аттракцион, позволяющий увидеть территорию гостиницы Capella, где 12 июня пройдет саммит США и КНДР, открылся на сингапурском острове Сентоса.

Закрытая платформа поднимает всех желающих на высоту 130 м, откуда открывается вид на территорию отеля. Стоимость билета составляет 20 сингапурских долларов (около $15).

Около гостиницы выставлены двухметровые заборы. Сотрудники службы безопасности требуют не приближаться ближе 50 м, передает ТАСС.

На въезде в отель возведены специальные контрольно-пропускные пункты. Ожидается, что воздушное пространство будут охранять вертолеты ВВС США и Сингапура.

Кроме того, гостиница граничит с побережьем Сингапурского залива, поэтому акваторию также будут патрулировать корабли сингапурских ВМС.

Лидеры США и Северной Кореи уже прилетели в Сингапур. Центральной темой переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что лишь 22% американцев считают, что президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорятся о денуклеаризации.