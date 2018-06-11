Аттракцион с возможностью увидеть саммит США и КНДР открыли в Сингапуре
Специальный аттракцион, позволяющий увидеть территорию гостиницы Capella, где 12 июня пройдет саммит США и КНДР, открылся на сингапурском острове Сентоса.
Закрытая платформа поднимает всех желающих на высоту 130 м, откуда открывается вид на территорию отеля. Стоимость билета составляет 20 сингапурских долларов (около $15).
Около гостиницы выставлены двухметровые заборы. Сотрудники службы безопасности требуют не приближаться ближе 50 м, передает ТАСС.
На въезде в отель возведены специальные контрольно-пропускные пункты. Ожидается, что воздушное пространство будут охранять вертолеты ВВС США и Сингапура.
Кроме того, гостиница граничит с побережьем Сингапурского залива, поэтому акваторию также будут патрулировать корабли сингапурских ВМС.
Лидеры США и Северной Кореи уже прилетели в Сингапур. Центральной темой переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что лишь 22% американцев считают, что президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорятся о денуклеаризации.