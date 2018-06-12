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Трамп рассказал о первых итогах переговоров с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошла «лучше, чем кто-либо мог ожидать». По итогам переговоров лидеры двух стран планируют подписать совместные документы. 

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По данным агентства Bloomberg, Трамп и Ким Чен Ын уже провели встречу тет-а-тет в присутствии переводчиков, позже к ним присоединились помощники, среди которых госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. После этого они вместе пообедали и совершили прогулку.

Далее американский президент ответил на несколько вопросов журналистов. Он отметил, что с начала переговоров был достигнут «огромный прогресс». 

Лидер КНДР Ким Чен Ын при этом заявил, что саммит между США и Северной Кореей многими наверняка воспринимается как научная фантастика.

«Мы преодолели всякий скептицизм и спекуляции об этом саммите, и я считаю, что это хорошо для мира», — прокомментировал переговоры лидер КНДР.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР проходит в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. Она началась с рукопожатия лидеров. 

Накануне Дональд Трамп назвал продуктивными встречи делегаций США и КНДР в Сингапуре.

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