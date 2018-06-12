Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу один на один

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет в Сингапуре и начали саммит в расширенном составе.

Первая в истории двух стран встреча на высшем уровне проходит 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентосе. Как и было запланировано, первая часть переговоров длилась 45 минут.

По окончании встречи один на один Трамп заявил, что у него отличные отношения с Ким Чен Ыном и встреча прошла хорошо. В свою очередь, северокорейский лидер выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.

В ходе саммита оба лидера намерены обсудить вопросы полной денуклеаризации КНДР и нормализацию американо-северокорейских отношений.

После окончания Корейской войны (1950–1953) США и КНДР формально находятся в состоянии военного конфликта, так как мирный договор не был заключен.

На встрече в расширенном составе присутствуют госсекретарь США Майк Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, зампредседателя и заведующий международным отделом ЦК Ли Су Ён, глава МИД КНДР Ли Ён Хо.