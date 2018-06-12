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Продажи литературы о КНДР выросли в Южной Корее на 699%

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Продажи литературы, связанной с КНДР, выросли в Южной Корее на 699% после улучшения отношений между двумя странами. Об этом говорится в статистике книжного интернет-магазин Yes24.

По его данным, в период с 1 января по 10 июня на Юге было продано почти 30 тыс. книг о КНДР, сообщает ТАСС.

При этом пик продаж пришелся на май и основными покупателями были мужчины, хотя обычно такую литературу покупают женщины.

9 июня госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что в случае решения ядерной проблемы КНДР первую финансовую помощь Пхеньяну окажут его соседи.

При этом он подчеркнул, что со временем КНДР сможет стать связанной с другими государствами, безопасной и защищенной без внешней помощи страной.

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