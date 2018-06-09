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США надеются на финансовую помощь КНДР от соседних стран

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что в случае решения ядерной проблемы КНДР первую финансовую помощь Пхеньяну окажут его соседи.

При этом он подчеркнул, что со временем КНДР сможет быть связанной с другими странами, безопасной и защищенной без внешней помощи.

США будут готовы оказать помощь в сфере технологий, предпринимательства и структурных преобразований, передает «Газета.ру».

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына должны состоятся на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. 

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