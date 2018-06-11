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США гарантируют КНДР безопасность в обмен на денуклеаризацию

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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США готовы предоставить КНДР «уникальные гарантии безопасности» в обмен на полное ядерное разоружение, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

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Он пояснил, что эти гарантии отличаются от тех, что страна была готова предложить ранее.

«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — приводит его слова «РИА Новости»

Он добавил, что США готовы обеспечить достаточную степень уверенности у КНДР, чтобы они понимали, что денуклеаризация хорошо для них закончится. 

12 июня в Сингапуре пройдет первая в истории встреча глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. 

Американский лидер уверен, что предстоящий саммит «пройдет хорошо». Между тем, жители США в успех встречи не верят. Только 22% из них считают, что стороны договорятся о ядерном разоружении Пхеньяна.

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