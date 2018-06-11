США гарантируют КНДР безопасность в обмен на денуклеаризацию

США готовы предоставить КНДР «уникальные гарантии безопасности» в обмен на полное ядерное разоружение, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Он пояснил, что эти гарантии отличаются от тех, что страна была готова предложить ранее.

«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что США готовы обеспечить достаточную степень уверенности у КНДР, чтобы они понимали, что денуклеаризация хорошо для них закончится.

12 июня в Сингапуре пройдет первая в истории встреча глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Американский лидер уверен, что предстоящий саммит «пройдет хорошо». Между тем, жители США в успех встречи не верят. Только 22% из них считают, что стороны договорятся о ядерном разоружении Пхеньяна.