Ким Чен Ын сравнил саммит США-КНДР в Сингапуре с научной фантастикой

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что саммит между США и Северной Кореей многими наверняка воспринимается как научная фантастика.

«Многие люди в мире будут думать об этом как о <...> форме фантастики <...> из научно-фантастического фильма», –– сказал Ким Чен Ын через переводчика Трампу по окончании встречи с американским лидером в формате тет-а-тет, сообщает CNN.

12 июня в Сингапуре проходит американо-северокорейский саммит, на котором стороны намерены обсудить полное ядерное разоружением КНДР, стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и налаживание отношений двух стран.

Сначала Ким Чен Ын и Трамп провели 45-минутные переговоры наедине. Американский президент назвал встречу очень хорошей, а лидер КНДР выразил надежду на сотрудничество с Трампом.

Позже к ним присоединились помощники, среди которых госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.