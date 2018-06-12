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Ким Чен Ын сравнил саммит США-КНДР в Сингапуре с научной фантастикой

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Фото: REUTERS/Kevin Lim/The Straits Times
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что саммит между США и Северной Кореей многими наверняка воспринимается как научная фантастика.

«Многие люди в мире будут думать об этом как о <...> форме фантастики <...> из научно-фантастического фильма», –– сказал Ким Чен Ын через переводчика Трампу по окончании встречи с американским лидером в формате тет-а-тет, сообщает CNN.

12 июня в Сингапуре проходит американо-северокорейский саммит, на котором стороны намерены обсудить полное ядерное разоружением КНДР, стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и налаживание отношений двух стран.

Сначала Ким Чен Ын и Трамп провели 45-минутные переговоры наедине. Американский президент назвал встречу очень хорошей, а лидер КНДР выразил надежду на сотрудничество с Трампом.

Позже к ним присоединились помощники, среди которых госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

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