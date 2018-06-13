США назвали условие возобновления военных учений с Южной Кореей

США готовы возобновить совместные учения с Южной Кореей в том случае, если власти КНДР прекратят вести переговоры по своей ядерной программе. Об этом в среду, 13 июня, журналистам сообщил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, во время прошедшего саммита «США ясно дали понять», что условием приостановки учений станет продолжение переговоров. Также Помпео заявил, что американские власти ждут серьезных шагов от Северной Кореи по денуклеаризации в течение следующих двух лет, уточняет Associated Press.

13 июня президент США Дональд Трамп подвел итоги встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Саммит прошел во вторник, 12 июня, в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный документ, одним из пунктов которого стала денуклеаризация Корейского полуострова. Трамп, в свою очередь, заявил, что США прекратят совместные военные учения с Южной Кореей.