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Путин встретится с главой президиума Верховного народного собрания КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин планирует встретиться 14 июня в Москве с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«У нас будет президент Республики Абхазия [Рауль] Хаджимба, президент Азербайджана [Ильхам] Алиев, я уже назвал, Армения — [Никол] Пашинян назвал, президент Белоруссии — [Александр] Лукашенко, Боливию назвал, президент Казахстана [Нурсултан] Назарбаев, президент Киргизии [Сооронбай] Жээнбеков. Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, который завтра встретится с президентом Путиным», — сказал представитель Кремля, перечисляя высокопоставленных гостей, которые посетят открытие чемпионата мира по футболу в Москве.

Песков добавил, что на стартовом матче ЧМ-2018 будут также присутствовать премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Молдавии Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Руанды Поль Кагаме, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Это те, кто будут завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА [Джанни] Инфантино», — заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля заявил, что президент США Дональд Трамп будет желанным гостем на ЧМ-2018, независимо от итога голосования за страну – хозяйку чемпионата 2026 года.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии. 

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