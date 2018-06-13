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Трамп больше не видит ядерной угрозы со стороны КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп подвел итоги встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

Американский президент подчеркнул, что теперь мир может чувствовать себя безопаснее, чем тогда, когда он вступил в должность. Он добавил, что встреча с лидером КНДР стала для него «интересным и позитивным опытом».

Трамп подчеркнул, что у Северной Кореи есть большой потенциал в будущем.

Историческая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась во вторник, 12 июня, в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный жокумент. Вашингтон гарантировал безопасность КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, взял обязанности по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее Трамп назвал северокорейского лидера «отличным переговорщиком» и отметил, что сразу нашел общий язык с Ким Чен Ыном. Он также не исключил визит лидера КНДР в Белый дом.

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