РФ выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ ООН

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2021–2023 годы.

По словам пресс-секретаря миссии РФ при ООН Федора Стржижовского, «Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека»

Членство РФ в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН страна не была переизбрана в Совет, передает «РИА Новости».

Постпред США при всемирной организации Никки Хейли ранее объявила о выходе Соединенных Штатов из СПЧ. Вашингтон неоднократно критиковал СПЧ за предвзятое отношение к Израилю. Совет, в свою очередь, осуждал администрацию Трампа за жесткую иммиграционную политику.