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Генсек ООН прибыл в Москву с двухдневным визитом

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Москву с двухдневным визитом. В планах генсека — встречи с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и посещение матча Португалия – Марокко на ЧМ-2018.

На данный момент ни Кремль, ни пресс-служба Гутерреша не сообщали о том, когда именно произойдет встреча с Путиным, а вот переговоры с главой российского МИДа пройдут 21 июня, сообщает ТАСС.

Матч между сборными Португалии и Марокко генеральный секретарь посетит 20 июня. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники». Также Гутерреш намерен принять участие во встрече международного дискуссионного клуба «Валдай».

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